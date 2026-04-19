Hakkını arayana provokatör dedi

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında yaşanan 'tapu' gerilimi sürüyor. Başkan Tugay'ın önceki gün Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda yaptığı, "Hak sahibi bile olmayan birileri, 'ben platform temsilcisiyim' diye çıkıp 15 yıldır evlerimizden çıkarıldık gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar, kimin adına, ne amaçla yaptığını bilmediğimiz şekilde provokatif söylemler içerisindeler. Sosyal medya üzerinden şovlar yapıyorlar. Hak sahipleri başımızın tacıdır" açıklamasına yanıt gecikmedi. Uslu "Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamalarla kontrolünü kaybetmiş bir belediye başkanı imajı veriyor. Sayın Başkan, meclis kürsüsünden 'Hak sahibi bile değil' diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Evet, o tapu kağıdında benim adım yazmıyor olabilir; o tapu benim babamın tapusudur! Ben yıkılan evimin yapılmasını bekleyen, kira köşelerinde ömrü tüketilen bir babanın evladıyım. Komşularımın, amcalarımın, teyzelerimin ricasıyla bu platformun sözcülüğünü yürütüyorum. Bir evladın babasının hakkını savunması ne zamandan beri provokatörlük oldu? Bizim kültürümüzde babasının hakkını savunmak 'kirlilik' değil, şereftir!" diye konuştu.

EVLERİ TESLİM EDİN

Uslu "Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz; biz bitmeyen inşaatların önünde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan'ın 'Allah bizi bunlardan korusun' bedduasına gelince; biz de diyoruz ki 'Allah İzmir'i, vatandaşına parmak sallayan, eleştiriye tahammülü olmayan ve çözümü hakarette arayan zihniyetten korusun!' Tugay'a çağrımızdır: Şahsımla uğraşmayı, benim ya da babamın tapu kaydını sorgulamayı bırakın. Siz bir dedektif değil, Belediye Başkanısınız! Göreviniz vatandaşla polemiğe girmek değil, Uzundere'de inşaatları bitirip vatandaşa teslim etmektir" dedi.

"O KOLTUK SANA KÜFÜR ET DİYE EMANET EDİLMEDİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki gerginliğin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkan Cemil Tugay'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tugay'ın üslubunu ve yönetim anlayışını hedef alan Çankırı, İzmir'deki ihmalleri ve yaşanan iş kazasını hatırlatarak, "Millet size küfür et diye değil, hizmet et diye o koltuğu emanet etti" diyerek tepkisini dile getirdi. Çankırı, "Öncelikle İzmir'de kaybedilen bir canın hesabını sorarken kimseden izin alacak değiliz. Şahsıma "kötü huylu" diyerek dil uzatan Tugay'a sormak gerekir: Bizim "kötü huyumuz", evladını kaybeden acılı bir ailenin yanında durmak mıdır? Yoksa sizin "iyi huyunuz" ihmaller zinciriyle bir canın gitmesine neden olup, sonra o ailenin feryadını "şov" olarak nitelemek midir? Biz o eve, sizin iğrenç bakış açınızla ifade ettiğiniz "kamera şovu" için değil; sahipsiz bıraktığınız bir ailenin feryadını duyurmak için gittik. Siz koltuğunuzda "hassas konular" diyerek kelime oyunu yaparken, biz o insanların yüreğindeki yangını gördük. O iş kamyonunun "olmaması gereken yerde" ne işi vardı?" diyerek tepki gösterdi. Çankırı, "Talimat yok" diyerek sorumluluktan kaçamazsınız! Eğer talimatınızın olmadığı yerde işçiniz can veriyorsa, bu sizin yönetimsel acziyetinizin en büyük kanıtıdır" dedi.