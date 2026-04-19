Kimse bizi yok sayamaz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adada adil ve kalıcı çözüm istediklerini belirterek, "Kimse bu adada Kıbrıs Türkü'nü yok sayamaz'' diye konuştu. SABAH'a konuşan Erhürman, şunları söyledi:
Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz. Türkiye ile tam koordinasyon içerisinde ne yaptığımızı, ne söylediğimizi çok iyi biliyoruz.
Kıbrıs Türk halkının adada azınlık statüsünü kabul etmeyiz. Kıbrıs Türk halkı siyasi anlamda eşit ve egemenlik haklarının peşinde olan ve çözüm iradesi de olan bir halk. Bu, kimsenin değiştiremeyeceği bir hukuki statü ve bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları var.
Kıbrıs Türklerini hiç kimse bu adada yok sayamaz.
