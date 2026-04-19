MEB’den öğrencilere psikososyal destek
MEB'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'daki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan olayların ardından merkez, il ve ilçe düzeyinde hızlı koordinasyonla psikososyal destek süreçleri eş zamanlı yürütülmeye başlandı. Şanlıurfa'da olayın ardından, 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta ise sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu iki günlük süreçte il genelinde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi. Kayıp yaşayan ailelere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütülerek taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. İl genelinde 700 rehber öğretmen ile destek hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek.