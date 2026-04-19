Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan projeler hakkında Başkan Erdoğan’a bilgi verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bulunduğu Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ilklerin hocası Türkiye’nin ilk çift kol, ilk rahim ve yüz naklini gerçekleştiren Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan’ı kabul etti. Prof. Dr. Özkan çifti bu görüşmede yürütülen projeler hakkında Başkan Erdoğan’a ayrıntılı bilgi verdi.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, görüşme sonrası sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bulunduğu Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan ile bizleri kabul etti. Kendilerine projelerimizin son durumu hakkında bilgi verdik. Desteğini ve güvenini her zaman yakından hissediyoruz. Bu güvenle, kanser tedavisinde bir umut olan CAR-T merkezimizi hayata geçirdik; 900 yataklı yeni hastane projemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.