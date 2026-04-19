Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan projeler hakkında Başkan Erdoğan’a bilgi verdi

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, görüşme sonrası sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bulunduğu Antalya'da Prof. Dr. Ömer Özkan ile bizleri kabul etti. Kendilerine projelerimizin son durumu hakkında bilgi verdik. Desteğini ve güvenini her zaman yakından hissediyoruz. Bu güvenle, kanser tedavisinde bir umut olan CAR-T merkezimizi hayata geçirdik; 900 yataklı yeni hastane projemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

