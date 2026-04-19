SON DAKİKA… Başkan Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni topluyor: Okul saldırıları ve Gülistan Doku dosyası masada!

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının gündeminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırıları olacak. 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyası da masadaki konular arasında yer alacak.
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık aradan sonra yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddelerinin başında hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu temasları yer alacak.
ADF TEMASLARI DEĞERLENDİRİLECEK: Forum kapsamında Başkan Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle gerçekleştirdiği temasların bölgesel yansımaları değerlendirilecek.
ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR: Bunların yanı sıra kabinede Ortadoğu'daki çatışmalarda ele alınacak. İran-ABD/İsrail savaşı ve ateşkes görüşmeleri masada. Savaşın daha fazla uzamaması ve çatışmaların bölgeye yayılmaması için Türkiye'nin girişimleri masaya yatırılacak.