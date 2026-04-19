TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünyanın yeni bir çıkışa ihtiyacı vardır"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulun kapanış oturumunda konuştu. "Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı vardır.” diyen Kurtulmuş, “"Dolayısıyla insanlığın şöyle bir sarsılıp kendine gelmesi, kendi eliyle oluşturduğu bu felaketleri, bu insani soykırımdan tutun göçe kadar, açlıktan tutun savaşa kadar bu insani felaketleri çözmek için yine insanoğlunun devreye girmesinin şart olduğu açıktır.” İfadelerine yer verdi.
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde "Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleşen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulun kapanış oturumuna Kurtulmuş başkanlık etti. Oturum sonunda konuşan Kurtulmuş, genel kurulun düzenlenmesinde emeği geçen PAB'ye, TBMM çalışanlarına ve Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan'a teşekkür etti. Genel sekreterlik görevini tamamlayan Martin Chungong'a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Kurtulmuş, yeni genel sekreter olarak seçilen Anda Filip'e ise başarılar diledi. Kurtulmuş, Filip'le bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak son derece yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Kendisine ferasetli bir yönetim diliyorum.
Kendisine barışın, dostluğun ve kardeşliğin diliyle konuşabilmeyi, iş yapabilmeyi temenni ediyorum. Romanyalı bir dostumuz olduğu için bir komşumuz, aynı zamanda komşu olarak da kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu. Genel kurul boyunca yapılan her konuşma ve tartışmanın son derece önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bunların dünya barışını sağlamak konusunda fevkalade yararlı olduğunu, özellikle "parlamenter diplomasiye" güç vermek bakımından da son derece anlamlı olduğunu düşündüğünü kaydetti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bütün bu konuşmaların özetini ise bir noktada toparlamak mümkündür. Fevkalade zor, fevkalade türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Yerkürenin hemen her yerinde her ülkeyi, her milleti kapsayan çok derin gerilimleri yaşıyoruz. Çatışmaların, iç çatışmaların, vekalet savaşlarının, ticaret savaşlarının olduğu, dünyada bu anlamda gerilimlerin ve çatışmaların hemen hemen dünyanın her yerine yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca yaşanmış olan birçok olumsuzlukların doğal bir sonucu olarak fakirliğin, kıtlığın, yoksulluğun dünyanın birçok bölgesi için neredeyse sıradan bir hal aldığını görüyoruz.
Aynı şekilde bu olayların hepsinin ortak vektörü olarak ortaya çıkan fevkalade ciddi bir göçmen meselesi ve uluslararası yer değiştirmelerin olduğuna şahit oluyoruz. Ülkeler arasında gerilimlerin yanı sıra ülkelerin içinde de toplumsal gerilimlerin önemli bir fay hatları olarak ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Aynı şekilde insanlık tarihinin hiç yaşamadığı kadar ağır bir çevre krizine, iklim krizine ve çevrenin tarumar edilmesine şahit oluyoruz. Sabaha kadar sayabileceğimiz birçok olumsuzlukları yaşıyoruz." Bu olumsuzlukların doğal afetler dışında hemen hemen tamamının insan eliyle oluşturulmuş felaketler olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Dolayısıyla insanlığın şöyle bir sarsılıp kendine gelmesi, kendi eliyle oluşturduğu bu felaketleri, bu insani soykırımdan tutun göçe kadar, açlıktan tutun savaşa kadar bu insani felaketleri çözmek için yine insanoğlunun devreye girmesinin şart olduğu açıktır. Bu problemleri yaratan insandır. Ortaya koyan insandır. Çözüm de insanoğlunun zihninde, insanoğlunun gönlünde olmalıdır." ifadelerini kullandı.