TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünyanın yeni bir çıkışa ihtiyacı vardır"

"DÜNYANIN YENİ BİR KÜRESEL MİMARİYE İHTİYACI OLDUĞU AÇIKTIR"

Numan Kurtulmuş, bütün bu çalışmalarının, bütün uluslararası kuruluşların, bütün toplanmaların ve müzakerelerinin tek bir odak noktası olması gerektiğini vurgulayarak, şunları belirtti: "Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı vardır. Bunun için temelinde hakkaniyet ve adalet olan, temelinde insan onuruna saygı olan ve bütün insanları da yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı büyütmek, beslemek ve çoğaltmak durumundayız. Bu anlayış olmadan dünyanın hangi kurumu olursa olsun o kurumların işleyişi mutlaka eksik ve faydasız olacaktır. Onun için diyorum ki amacımız yeni bir yol, yeni bir anlayış, yeni bir istikamet tayin edecek sözleri geliştirmek, çoğaltmak olmalıdır. Bunun için dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu açıktır.

Hem siyasal alanda hem de ekonomik alanda yeni bir küresel mimariyi bu parlamentolar arası diyaloglarımız vasıtasıyla, uluslararası kurumlarda bir araya gelişimiz vasıtasıyla inşallah gerçekleştireceğiz." Sözün kıymetinin her şeyden daha yukarıda olduğuna, sözün en güzelini, en iyisini söylemek ve bütün insanların hayrına olan sözün etrafında birleşmek durumunda olduklarına işaret eden Kurtulmuş, "Bu da dünyada sadece sesi çok çıkan hakimlerin çizdiği, üstünlerin, galiplerin çizdiği yoldan gitmek değil, 8 milyar insanın ortak anlayışı, ortak faydası ve ortak geleceği için hakkı hukuku, adaleti esas alan bir yolda ilerlemekten geçmektedir." dedi. Kurtulmuş, bu ve benzeri bütün toplantıların bu amaca hizmet ettiği müddetçe konuştukları ve çözüm aradıkları insani meselelerin çözümü için kendilerine yol göstereceğini, yol bulmalarına yardımcı olacağını düşündüğünü dile getirerek, bu amaçla toplantıda görüşlerini açıkça dile getiren bütün parlamenterlere teşekkür etti.