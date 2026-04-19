Türkiye artık oyun kurucu

Türkiye, jeopolitik konumu ve rasyonel dış politikası ile küresel mevzuların başat aktörü oldu. Ortadoğu, Türk devletleri, Balkanlar, Afrika ve Asya'da Türkiye'nin bölgesel konuları Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) müzakere edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanından konuklarla gerçekleştirdiği temaslarına da küresel ve bölgesel barış vurgusu damga vurdu. Başkan Erdoğan, temaslarında bölgenin kanayan yarası olan İsrail yayılmacılığı ve Gazze'de yaşanan insani krizlere dikkati çekti. Erdoğan'ın, 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla 13 yıldır insanlığın gündemine taşıdığı küresel sistemin revizesi bugün dünya liderlerinin ana gündem maddelerinden biri oldu. Antalya'da bir yandan dünya meselelerine ilişkin Türkiye perspektifi deklare edilirken diğer yandan kapalı kapılar ardında dünya meselelerini 360 derece ele alan önemli görüşmeler yapıldı. Ortadoğu ve dünya barışının nabzı Antalya'da tutuldu.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) kapsamında önemli diplomatik temaslara imza attı. Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini söyledi. Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabulde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir araya geldi.

SAVAŞLARIN ARKASINDA İSRAİL VAR

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, bölgede devam eden savaşların önemli bir kısmının arkasında, İsrail'in tehditkâr ve saldırgan tutumu olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirtti.

AİLE MECLİSİ BİR ARAYA GELDİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı da dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantı, üye ülkelerce "Aile Meclisi" olarak ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturdu. Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, güncel küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SAVUNMA, ENERJİ VE SANAYİ DİPLOMASİSİ

ADF aynı zamanda savunma, enerji ve sanayi diplomasisinin de merkezi oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa ve Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat gibi isimlerle bir araya geldi.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLMELİ

Dışişleri Bakanı Fidan, çok taraflılığın ve uluslararası düzenin çökmeye başladığının görüldüğünü, çok daha fazla diyaloğa ve belli kurallara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fidan, katıldığı programda, Ukrayna'dan başlayarak Gazze, İran, Afrika ve gerekiyorsa Balkanlar'da mevcut yangınların söndürülmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin perde arkası arabuluculuğuna dair Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda inişler çıkışlar olduğunu kaydederek, her iki tarafa ve arabuluculara bakıldığında ilerleme isteğinin olmasının iyi olduğunu söyledi.

KÜRESEL ÇÖZÜM MERKEZİ

İşte Türkiye'nin son 20 yılda çözdüğü bazı krizler:

2009: Türkiye, Filipinler'in güneyinde on yıllardır süregelen Moro Müslümanları ile Filipinler Hükümeti arasındaki çatışmaların çözümü ve barış sürecinde aktif bir arabuluculuk rolü üstlendi.

2009: Türkiye, Balkanlar'daki istikrarı korumak amacıyla Sırbistan ve Bosna Hersek arasında Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Danışma Mekanizması'nı kurdu.

2010: Türkiye ve Brezilya, İran'ın nükleer programı konusundaki uluslararası krizi çözmek için arabuluculuk yaptı.

2010'lar: Türkiye, Sudan ile Güney Sudan arasındaki anlaşmazlıklarda devrede.

2015: Ankara, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara soykırımı engelledi.

2017: Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkeler arasındaki kriz sırasında Türkiye aktif rol aldı.

2024: Türkiye, Ocak 2024'te Etiyopya'nın Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası tırmanan krizi dindirmek için Ankara Süreci'ni başlattı.