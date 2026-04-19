Türkiye’ye minnettarız
İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş ve bölgeye etkilerinin ana gündemlerden biri olduğu foruma İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade de katıldı. Hatibzade, ADF'de SABAH'a şunları söyledi: "Türkiye krizin başından itibaren oldukça aktif rol üstlendi ve biz İranlılar, Türkiye hükümeti ile halkının kardeşçe desteği ve dayanışması için gerçekten minnettarız." Hatibzade, ABD ve İsrail'e ise "Gerekirse son kurşunumuza kadar savaşacağız" mesajını verdi. Hatibzade,"Bu savaş bizim tercihimiz değildi, ancak gerektiğinde son kurşuna kadar kendimizi savunmaktan çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi.