Barışın yolu Ankara’dan geçer

İsrail, yayılmacı politikalarıyla 'dünyanın dengesini bozma' çabasını sürdürürken, Türkiye barışı işaret ederek 'diplomasinin' umudu olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin bu vizyonunu dünyanın gözleri önüne seren Antalya Diplomasi Forumu (ADF), küresel diplomasiye damga vurdu. 'Yarını Kurgulamak, Belirsizlikleri Yönetmek' temasıyla düzenlenen foruma, 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı katıldı. 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. Katılımcılar, başta Gazze ve İran krizi gibi tüm güncel konuları değerlendirme ve bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Panellerde Türkiye'nin geçmişteki faaliyetleri övgüyle hatırlatılırken geleceğe dönük attığı adımlar dile getirildi.

TÜRKİYE BARIŞ MASASI KURUCUSU

SABAH'a konuşan Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan Yardımcısı Jürg Lauber, "Türkiye ile barış meselelerinde çok yakından ve harika çalışıyoruz. Türkiye için kesinlikle tam bir barış masası kurucusu diyebilirim. Bu durum yıllardır böyle. Türkiye, dünyanın birçok farklı bölgesinde arabuluculuk ve müzakereler konusunda harika işler çıkarıyor" dedi. Brezilya lideri Silva'nın başdanışmanı Celso Luiz Nene ise, Türkiye'nin diplomasideki başarısının tesadüf olmadığını belirterek, "Diplomaside en önemli unsur güven ve o da Türkiye gibi ülkelerde mevcut" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: İSRAİL YAYILMACILIĞI BAŞINA BELA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde basın toplantısı düzenledi. Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fidan, İsrail'in asıl niyetinin insansızlaştırma politikası olduğunu belirterek, "İsrail'in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi. İran ile İsrail/ABD arasındaki ateşkes süresinin uzatılması gerektiğini kaydeden Fidan, "ABD ile İran'ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor" dedi. İsrail'in, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ittifakına değinen Fidan, "Bu 3 ülkenin bir araya gelerek askeri ittifak kurmasında tehdit önceliği belli" ifadelerini kullandı. "Kimse bize bu ittifak size karşı değil" demedi diyen Fidan, Türkiye'nin kendisini koruyacak nitelik ve güce sahip olduğuna işaret etti. İşte Fidan'ın konuşmasından satır başları:

ÇATIŞMAYI BİTİRME ARAYIŞINDAYIZ

❱ Bakan Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirilen dörtlü toplantıda bölgede barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldıklarını belirterek, bölgenin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacakları somut adımları tespit ettiklerini söyledi. İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle bir araya gelip bölgedeki Müslümanlara karşı askeri ittifak kurduklarını belirten Fidan, "Biz onların yaptığını yapmıyoruz. Biz bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, ekonomik ilerlemeyi nasıl sağlarız, istikrarı nasıl hayata geçiririz? Bunun arayışı içerisindeyiz" dedi.

BARIŞIN ANAHTARI

❱ 6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı'nı ele aldık, sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Gazze Barış Planı'nın bir uygulama süreci var. Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Gazze Soykırımı'nı durdurmaya ve bunu tersine çevirmeye yönelik vizyon bizi nereye getirdi ağırlıklı olarak ele aldık. Diplomasiyi barışın anahtarı görüyoruz. Taraflar arasında arabulucu rolü üstlenmeye devam edeceğiz.

ATEŞKES SÜRESİ UZATILMALI

❱ Hürmüz Boğazı ile ilgili zihinlerde karışık bir durum var. Uygulamayı da yakından takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran'ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta (ABD-İran) ateşkesin sona ermesinin ardından tekrar savaşın başlamasını kimse istemiyor.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

❱ Lübnan'ın da bu genel ateşkesin bir parçası olarak ortaya konması düşünülür ki, müzakerelere imkân yaratılsın. Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. (Savaşın) Enerji güvenliği üzerinde ortaya koyduğu olumsuzluk ortada. Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail'in işgaliyle karşılaşması buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizden geleni yapacağız.

UMUTLARI TÜRKİYE



❱ Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "sivil tek bir komuta altında tek bir Libya ordusu inşa etmek için Türkiye'nin desteğini istediklerini" söyledi. ❱ Sırbistan Başbakanı Duro Macut: Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığının "büyük avantaj" olduğuna dikkati çeken Macut, "Türklerin ve Türkiye'nin bilgeliği, kritik problemlerin çözümünde büyük bir destek sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. ❱ El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirterek, "Türk özel sektörüne çok minnettarız ve onları jeotermal enerji gibi diğer alanlarda da çalışmaya ülkemize davet ediyoruz." dedi.

VİZYONUMUZ ÇABAMIZ ORTADA



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya-Ukrayna barış süreçlerini takip ediyoruz. Barış çabalarına devam etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak burada bizim vizyonumuz, çabamız ortada. Taraflar geçen yaz üç defa İstanbul'da bir araya getirdik. Tekrar getirmeye hazırız" diye konuştu.

'ADF BARIŞI KÖKLEŞTİREN NETİCELERE VESİLE OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Diplomasinin birleştirici gücünü öne çıkaran, farklı kültürlerin, dillerin ve bakış açılarının samimi bir zeminde buluştuğu beşinci Antalya Diplomasi Forumu'nun, barışı kökleştiren neticelere vesile olmasını diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR İSTİKRAR SAĞLAYICI'



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve ülkedeki BM Destek Misyonunun (UNSMIL) Başkanı Hanna Serwaa Tetteh, Türkiye'nin bölgede önemli istikrar sağlayıcı rol oynadığını söyledi. Tetteh, "Türkiye (Libya'da), önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynadı. Türkiye'nin desteği olmasaydı özellikle Batı Libya'da şu anda sahip olduğumuz istikrarı yakalayamayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNE ÖVGÜLER YAĞDI: TÜM KITALAR DOSTÇA BİR ARAYA GETİRİLDİ



❱ İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı Abdürrahim Dusak: Türkiye kültürlerin toplandığı, kardeşçe, dostça bir arada yaşayabildiği bir ülke. Antalya'da bunu bir kez daha gördük.

❱ İİT Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khokher: Türkiye yalnızca İslam ülkeleri için değil, tüm kıtalardan katılımın sağlandığı mükemmel bir fırsat sunuyor.

❱ Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Joao Bernardo Viera II: Türkiye önemli bir ortak. Uluslararası düzeyde Türkiye ile pozisyonlarımızı uyumlu hale getirmek için işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

❱ İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir: Temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi "zorlu ve önemli". Ancak Türkiye'nin ev sahipliğinde "emin ellerde".

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DÜNYAYA HEDİYE

❱ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye diplomasi üssü olmaya ve farklı bir gelecek imkânını ve iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. ❱ TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: Diplomasinin kalbi Antalya'da attı. Dünyada diplomasinin unutulduğu, karşılıklı güvenin ve iletişimin yok olduğu bir ortamda Antalya Diplomasi Forumu'nu (ADF) gerçekleştirdik. ❱ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu: Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin "güvenli liman" vurgusunun ne kadar gerçekçi ve haklı olduğunu ortaya koydu. ❱ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin dünyaya bir hediyesidir. Diplomasiyi canlı tutmak, savaşları engellemeye çalışmak, diplomatik networklar inşa etmek için oldukça uygun, faydalı bir zemin.

KAPANIŞI AFRİKALI KONUKLAR YAPTI



Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir Afrika ile kurduğu gönül bağının yansımaları AFD'de çok net şekilde görüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ADF marjında son gün Afrika etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Uganda, Sao Tome ve Prinsipe, Mozambik, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Angola, Burkina Faso, Etiyopya, Kamerun, Moritanya, Nijer, Sudan ve Çad gibi Afrika ülkelerinden temsilciler katıldı.