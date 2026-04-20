Haberler

Gündem Haberleri

Başsavcılıktan "İsa Aras Mersinli" açıklaması: Ölmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Kaharamanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin ölmediğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 20:29

Ayser Çalık Ortaokulu'nda geçen 15 Nisan'da silahlı saldırı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ölmediği, kaçırıldığı yönünde sanal medyada çıkan iddialar ve yapılan haberlerle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı sonrasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde; olayın failinin ölmediği ve yaralı olarak zırhlı araçla olay yerinden kaçırıldığına dair halkı yanıltıcı bilgilerin yayıldığı yönünde paylaşımlar yapıldığı müşahede edilmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay akabinde; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastancsi morguna nakledilmiştir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla 15 Nisan 2026 saat 21:45 ile 16 Nisan 2026 saat 00:30 arasında gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır.