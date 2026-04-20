Bilgisayarından 254 müstehcen görüntü çıktı
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması dosyası kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Yalım'ın kullandığı dizüstü bilgisayarda, silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Görüntüler arasında otel odasında çekildiği değerlendirilen başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Soruşturmada, Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü de belirlendi.