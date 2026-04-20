Erdoğan manifestosu kitap oldu

Türkiye'nin 'barış masası kurucusu' konumunu pekiştiren forumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel vicdanın sesi olarak yürüttüğü diplomatik temaslar, barış için yeni bir kapı araladı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın ADF'nin açılış konuşmasını kitaplaştırarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımladı. Erdoğan konuşmasında 'Dünya beşten büyüktür' şiarıyla temsil açığı kapatılmadan sistem krizinin çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.