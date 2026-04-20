Eskişehir’de suya ‘gizli zam’ skandalı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarını Meclis'te karar verilen ücretten yüzde 48 daha fazla artış yaparak halka yansıttığı ortaya çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) üzerinden yürütülen "resmi belgede sahtecilik" ve "usulsüz zam" iddialarıyla çalkalanıyor. Su faturalarındaki usulsüzlük, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın 10 Nisan 2026 tarihinde yaptığı suç duyurusu ile yargıya taşındı.

Belediye Meclisi ve komisyonu tarafından onaylanan resmi rakamların, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden değiştirildiği ortaya çıktı. Vatandaşa yansıtılan su faturalarında yüzde 48.5 oranında gizli bir artış yapıldığı iddia ediliyor. Keşif ücretinin 305 TL yerine halka 450 TL olarak yansıtıldığı, sayaç sökme-değiştirme ücretinin 6.640 TL olması gerekirken vatandaştan 9.865 TL tahsil edildiği, su açma ücretinin ise 225 TL olan resmi tarife yerine 332 TL olarak fatura edildiği belirlendi.