Gençler bugünün çözüm üreticileri
COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı dün Antalya'da gerçekleştirildi. COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı Ömer Tayyip Erdoğan, dünyanın iklim krizi nedeniyle hızla değiştiğini, kaynakların tükenmesi ve özellikle atık yönetiminin artık sadece teknik sorunlar olmadığını vurguladı. Bunların sosyal, ekonomik ve insani zorluklara dönüştüğünü kaydeden Ömer Tayyip Erdoğan, bu noktada en büyük gücün şüphesiz gençler olduğunu ifade etti. Gençlerin sadece yarının liderleri değil bugünün çözüm üreticileri olduğuna işaret eden Ömer Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu: "Sıfır Atık yaklaşımını bir politika çerçevesinden gerçek bir gençlik hareketine dönüştürüyoruz. Bu bağlamda, Sıfır Atık Forumu çatısı altında Gençlik Diplomasisi Derneği ile ortaklaşa yeni bir girişim başlatıyoruz. Gençleri güçlendirmeye adanmış yeni bir Sıfır Atık Gençlik Forumu kuruyoruz." Ömer Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık ve İklim Eylemi alanlarında gençlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir gençlik forumu düzenleyeceklerini de söyledi.