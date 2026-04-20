Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.



ADF TEMASLARI DEĞERLENDİRİLECEK: Forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle gerçekleştirdiği temasların bölgesel yansımaları değerlendirilecek.

ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR: Bunların yanı sıra kabinede Ortadoğu'daki çatışmalarda ele alınacak. İran-ABD/İsrail savaşı ve ateşkes görüşmeleri masada. Savaşın daha fazla uzamaması ve çatışmaların bölgeye yayılmaması için Türkiye'nin girişimleri masaya yatırılacak.



GAZZE'DEKİ SON DURUM: İsrail'in bölge ülkelerine saldırıları ve Gazze'deki son durum da görüşülecek. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'in güvenliği de sıcak konular arasında. Bölgedeki savaşların Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek. Ekonomiye yönelik alınacak tedbirler konuşulacak. İç politikanın gündeminde ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları yer alacak. Gençlerin dijital tehlikelerden korunması ve okul güvenliğinin sağlanması masaya yatırılacak.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte gelinen son durum da Kabine'de masaya yatırılacak. Terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, doğrulama mekanizmasının nasıl işletileceği ve atılacak yasal adımların çerçevesi ile takvimi üzerinde durulacak.



GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI: Toplantının bir diğer başlığı ise, Gülistan Doku soruşturması olacak. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Doku'ya ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yaşanan son gelişmeler kabine üyelerinin gündeminde olacak.