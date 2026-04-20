Okullara yönelik tehdit paylaşımı yapanlara operasyon: 25 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen katliamın ardından sosyal medyada yapılan saldırı içerikli paylaşımlar mercek altına alındı.

25 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma raporlarında, okullarda saldırı içerikli paylaşımlar yapan şahıslar tespit edildi. 13 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 25 şüpheli soruşturmaya eklendi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Şüpheliler hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından gözaltı kararı verildi.