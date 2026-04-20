Parayı ayarla hemen işe başla

Mersin'de geçen hafta CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda aralarında başkan yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Suçtan elde edilen 29 taşınmaz ve 13 araç hakkında da el koyma kararı verildi. SABAH işe alımlarda verilen rüşvetin belgelerine ulaştı.

POŞETLE VERDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında, belediyenin yapı kontrol biriminde görev yapan Serhat Özmen'in, Mehmet Çalışır'ı 250 bin TL rüşvet karşılığında belediyede nasıl işe aldırdığı ve parayı nasıl aldığı dosyada ayrıntılarıyla yer aldı. Çalışır'ın bir poşet içinde 250 bin lirayı teslim ettiği ve 25 Ağustos 2025'te belediyede işe başladığı ortaya çıktı. Belediyede işe girmek için otomobilini satıp rüşvet veren Çalışır ve Serhat Özmez de tutuklananlar arasında bulunuyor. Rüşvetin teslim edildiği anlara ilişkin fotoğraflar ve ikili arasında geçen konuşmalar da dosyada yer alıyor. İşte o diyalog:

ÇALIŞIR: Serhat'ım beni belediyeye aldırma gibi bir imkan var mı? Ne gerekiyorsa ben vermeye hazırım, diye soracaktım.

ÖZMEZ: Ayda 40 bin TL haftada iki gün izin.

ÇALIŞIR: Tamam.

ÖZMEZ: 250 bin TL istiyorlar, hemen de başlatırlar.