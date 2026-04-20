SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına ilişkin açıklama: Failler toplumu terörize etmek istiyor

Şehit olan Ayla öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Millet olarak hepimiz ailelerimizin hüznünü samimiyetle paylaşıyoruz. Son derece ağır bu imtihan karşısında tüm ailelerimize yüce Allah'tan sabır diliyorum.

Saldırılar sadece Kahramanmaraş'ı ve Siverek'i değil 86 milyonun tamamını etkiledi. Hepimizi yasa ve kedere boğdu. Kahramanmaraş'a düşen ateş diğer 80 vilayetinde kalbine düştü. 4 bakanımızı hemen Kahramanmaraş'a gönderdik. Bir yandan yaralılarımıza acil müdahaleler yapılırken, yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimiz çalışmalarını başlattılar. Her iki saldırganın dijital ayak izleri takip edilerek nelerden etkilendikleri kısa sürede ortaya çıkarıldı.

Siverek'teki saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklanırken, Maraş'taki saldırganın eylemlerinde kullandığı silahların sahibi olan babası tutuklandı. Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili de gerekli önlemleri aldık.

"FAİLLER TOPLUMU TERÖRİZE ETMEK İSTİYOR"

Milletçe yabancısı olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Failler toplumu terörize etmek istiyor.

Yavrularımızın daha cenazesi bile kalkmadan niyet okuyuculuğuna girişmek hangi vicdana sığar? Ana muhalefetin kimi aktörlerinin aklına ilk sorumsuzca açıklamalar yapmak geliyor. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek en hafif tabiriyle sorumsuzluktur.