Tatil köyü değil TOKİ’nin deprem evleri

Balıkesir'de 6 ay önce meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgede yükselen deprem evleri tatil köyünü aratmıyor. Göl manzarasına sahip evlerin önümüzdeki aylarda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 ve 6.0 şiddetindeki depremlerin ardından bölgede adeta seferberlik başlatıldı. Hızlı bir şekilde deprem bölgesine sevk edilen geçici deprem konteynerlerinin yerini modern evler almaya başladı. İlçe merkezinde yapımı devam eden deprem konutlarının yanı sıra Gölcük bölgesinde de TOKİ tarafından inşa edilen evler adeta 5 yıldızlı tatil köyünü aratmıyor. Göl manzarasına karşı hakim bir tepede ve sağlam bir zeminde inşa edilen deprem konutlarında son aşamaya gelindi.

VALİ USTAOĞLU İNCELEME YAPTI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İnşaatların son durumu hakkında bilgiler alan Ustaoğlu, "İlçede meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gölcük Mahallemizde yapımı devam eden Köy Evleri inşaat alanındayız. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında depremzede vatandaşlarımız modern ve güvenli konutlara kavuşacaklar" dedi. Konutların önümüzdeki aylarda tamamlanıp teslim edileceği öğrenildi.