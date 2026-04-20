Vali’nin oğlundan çelişkilerle dolu ifade: ‘Görmedim, duymadım bilmiyorum’ pişkinliği

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, beraberindeki 10 kişiyle tutuklandı. "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanan Sonel'in verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sonel'e telefon baz kayıtları, kullandığı otomobilin PTS kayıtları hakkında sorular yöneltildi. Tutarsızlık ve çelişkili cevaplar veren Sonel, hem en yakın arkadaşlarını uyuşturucu madde kullanmakla itham ederken hem de Doku ailesine hakkında, "Doku ailesine kızmıyorum çünkü onların acıları var." diyerek pişkince beyanda bulundu. Kendisini 'öğrenci' ve 'evcil hayvan seven' biri olarak tanımlayan Sonel hakkında tutuklanmaya sevk yazısında "Kuvvetli suç şüphesi" olduğu yer aldı. Sonel ifadesinde ne Gülistan Doku'yu ne de erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'u tanımadığını iddia etti. Sorgunun en kritik anı, Gülistan Doku'nun bir Gençlik Merkezi'nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen 27 Aralık 2019'a dairdi. Daraltılmış baz raporları Sonel'i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel'in verdiği cevap ifadenin en çarpıcı noktalarından biri oldu: "Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir." Hem olay yerinde olduğunu hatırlamadığını beyan eden hem de hemen ardından "gitmediğine" dair kesin bir ihtimal yürüten Sonel'in bu "muğlak savunması", teknik verilerle desteklenen varlığını bulanıklaştırma çabası olarak yorumlandı.

ARKADAŞLARINI İTHAM ETTİ

Sonel, kendisini İstanbul'da ziyaret edecek kadar yakın olduğu lise arkadaşlarını, Umut Altaş ve Ekincan Kılıç'ı, ifadesinde uyuşturucu kullanan isimler olarak anlattı. Arkadaşlarının uyuşturucu malzemelerini attıkları yerleri bilecek kadar hâkim olan Sonel'in, yıllarca aynı grubun içinde bulunup buna rağmen kendisini tamamen bu tablonun dışında konumlandırmaya çalışması dikkat çekti. Şehir giriş çıkışlarındaki PTS kayıtlarında şüpheli Sonel'e, kullanımında olan 06 SNL 10 plakalı aracın hareketleriyle ilgili sorular da yöneltildi. Sonel cevap vermekten kaçınarak, "Hiçbir fikrim yok." diyerek yanıt verdi. Özellikle Tunceli'den çıkış kaydı görünmeden Elazığ istikametinden yeniden giriş yapılmış olmasına ilişkin net bir açıklama getiremedi. Öte yandan soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Şüpheli Mustafa Türkay Sonel (26), ifadesinin ardından savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk yazısında; şüpheli Sonel'in, yanındaki Umut Altaş'la birlikte Gülistan Doku'yu öldürdüğü, daha sonra koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu çağırdığı bilgisi yer aldı. Eroğlu'nun, Doku'nun cansız bedenini önce Tunceli'nin Pertek ilçesi, Koçpınar köyünde bulunan mezarlığın yanındaki ağacın altına gömdüğü ancak yaklaşık 1-2 yıl önce cesedin yerinin değiştirildiği belirtildi. Gizli tanık ifadelerinin de güvenilir olduğunu değerlendiren savcılık, Sonel hakkında "kuvvetli suç şüphesi" bulunması sebebiyle tutuklama talep etti. Mahkeme bu talebi yerinde bularak kabul etti.