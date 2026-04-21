661 hesap sahibine soruşturma: 68 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleşen saldırılara ilişkin yürütülen soruşturmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 72 ilde toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kişilerden 68'i tutuklanırken, 127'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 kişi hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında işlem uygulanırken, 117 kişi serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi. 95 şüpheli hakkında ise yakalama ve tespit çalışmaları sürüyor. Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunurken, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Açıklamada, "Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmî kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğu tespit edilmiştir. Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. ANKARA