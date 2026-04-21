Adım atılmadan yasalar Meclis’e gelmeyecek

Terör örgütü PKK, kendini feshedip silah bırakma kararı almasına karşın her fırsatta sürecin ilerlemesini önleyecek bir tavır sergiliyor. Terör örgütünün bu kez de İran'ı bahane edip işleri yavaşlatması üzerine, yasal düzenlemeler için de frene basıldı.

ÖRGÜT SÜRECİ YAVAŞLATTI

Terör örgütü PKK, önce Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle silah bırakma sürecini yavaşlattı. Burada yaşanan gelişmeler, terör örgütü içinde silah bırakmaya karşı olduğu belirtilen kesimler için adeta bir can simidi oldu. Ancak SDG'nin Suriye yönetimi ile entegrasyonu sağlandıktan sonra silah bırakma konusunda bir hareketlenme başladı.

Süreç hızlanırken bu kez de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları gündeme geldi. Terör örgütünün, İran'a yönelik saldırılarla birlikte "farklı beklentiler içine girip hayal görmeye başladığı" ve sahada silah bırakmayı ağırdan aldığı bildirildi.

Terör örgütünün ayak sürümesi üzerine, İmralı'da bulunan Öcalan'ın da sürecin hızlandırılması talimatı verdiği öğrenildi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu çerçevesinde, yasal düzenlemeler için bu ay içinde düğmeye basılması planlanıyordu. Ancak terör örgütünün tavrı üzerine bu konuda frene basıldı.

İRAN KRİZİ BEKLENİYOR

DEM Parti'nin, terör örgütünün işleri ağırdan almasına karşın "yasal düzenlemelerin hemen yapılması" talebi, AK Parti ve iktidar kanadında karşılık bulmuyor. AK Parti kurmayları, "Böyle bir ortamda yasal düzenleme yapmak, eski sürece dönmek anlamına gelir; biz de bunu kesinlikle istemiyoruz. Teyit ve tespitten sonra yasal düzenleme yapılması gerektiği konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Öncelikle İran konusunun netleşmesi gerekiyor. Gidişatı takip edeceğiz; örgüt üzerine düşeni yaptığında yasal düzenlemeler tekrar gündeme gelecektir" diyor.