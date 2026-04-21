AK Parti’den Özgür Özel’e peş peşe tepki: CHP’deki çapsızlığın en net vesikasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi.

"CHP'DEKİ ÇAPSIZLIĞIN EN NET VESİKASIDIR"

Kendi ağzından çıkan sözlerden dahi bihaber olan, ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır. CHP Genel Başkan'ının savrulduğu bu vasıfsızlık, artık bir akıl tutulmasıdır. İki gündür Filistin'e İsrail diyen basiretsizin ciddiyetsizliği, cahili olduğu diğer konularda da kendisini ne kadar kale almamız gerektiğini açıkça göstermektedir.

"O ÇİRKİN İFADELERİN YAKIŞTIĞI YER KENDİSİNİN YANIDIR"

Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin "Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi" olarak bakacağı çok nettir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ GAF: BİZ İSRAİL İLE BİRLİKTEYİZ

Bir konuşmasında, "71 bin Filistinli öldü" yerine "71 bin İsrailli bebek öldü" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözlerinin üstünden 24 saat geçmeden yeni bir gaf daha yaptı. Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu ile aynı safa koymaya çalışan CHP lideri, "Biz İsrail ile saftayız ve birlikteyiz" dedi.