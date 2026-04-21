AK Partili Faruk Acar'dan Özgür Özel'e tepki: Ağzınızdan dökülen şuursuzluk safınızı ele veriyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "İspanya kapılarında, bekleme salonlarında “figüran” kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!" tepkisinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor." dedi.
Faruk Acar sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
İspanya kapılarında, bekleme salonlarında "figüran" kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!— Faruk Acar (@acarfaruka) April 21, 2026
Filistinli bebeklere "İsrailli" diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!
Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor.