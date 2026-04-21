Alman ve ABD basınından Türkiye itirafı: Batı’nın yapamadığını Ankara yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcıyı ağırlayan "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026" dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Başta ABD ve Alman basını, küresel siyasette artan belirsizliklerin gölgesinde geniş katılımla tamamlanan forumun Türkiye'nin etkisini gösterdiğini dile getirdi. Batı'nın yapamadığı hamleleri Türkiye'nin başarılı bir şekilde yaptığı vurgulandı. Alman Die Zeit gazetesindeki analizde, Türkiye'nin farklı aktörlerle eşzamanlı temas kurabilen esnek bir diplomasi anlayışına sahip olduğu belirtildi.

ERDOĞAN HERKESLE KONUŞUYOR

Yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesle konuşuyor: Ukraynalılarla ve Ruslarla, Ermenilerle ve Azerbaycanlılarla, İranlılarla ve Amerikalılarla. Bu, bir sarkaç gibi ileri geri sallanan bir politika" denildi. Türkiye'nin dünyanın yarısına yayılan ince işlenmiş bir ilişki ağı kurduğu ve çatışmalarda arabulucu, ihtiyaç anında ise yardımsever bir aktör olarak kendisini giderek daha başarılı şekilde konumlandırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da forumda yer almasının, Türkiye'nin tüm taraflara açık diplomatik yaklaşımının bir göstergesi olduğu ifade edildi. Analizde, Erdoğan'ın Türkiye'yi "barışın anahtarı" olarak tanımladığı ve organizasyonu "geleceğe dair bir umut platformu" şeklinde nitelendirdiği aktarıldı.

OLANLAR MEMNUN, OLMAYANLAR PİŞMAN

Söz konusu analizde Avrupa'ya yönelik eleştiriler de yer aldı. Alman basınında "Türkiye tüm dünyayı bir araya getiriyor, Almanya neden böyle bir şey yapamıyor?" ve "Almanya böylesi bir toplantıya neden katılmadı?" şeklinde tepkiler yer aldı. Antalya'daki görüşmelerde Avrupa'nın sınırlı bir rol oynadığına dikkat çekilen değerlendirmede, büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın olmaması da eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forum aracılığıyla geniş uluslararası ilişkiler ağını sergilediği, Almanya'nın bu ağın dışında kaldığı belirtildi.

'KİLİT OYUNCU' VURGUSU

Alman Der Spiegel dergisi ise Türkiye'nin forumla, Türk versiyonu bir Münih Güvenlik Konferansı yarattığını yazdı. Haberde, "Türk hükümeti, özellikle Batı dışındaki ülkelerin ilgisini çeken 'kendine özgü bir dünya düzeni konferansı' oluşturdu. Güvenilir bir ortak imajı inşa etmeye çalışıyor ve görünen o ki başarılı oluyor" denildi. Amerikan basını da ABD merkezli küresel düzen çatırdarken, Türkiye'nin diplomaside ağırlığını artırdığını yazdı. The New York Times, Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir aktör değil, yeni çok kutuplu dünyanın en kritik ülkelerinden biri olarak gösterdi.