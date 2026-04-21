Bakan Akın Gürlek: Sumud Filosu dosyasında yargılama süreci resmen başladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, insanlık mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Sumud Filosu'nun kıymetli avukatlarını Bakanlıkta ağırladığını bildirdi. Gazze'ye ulaştırılmak istenen insani yardımın engellenmesi, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku sistematik biçimde ihlal eden yaklaşımını bir kez daha net şekilde gözler önüne serildiğini ifade eden Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmiş; insanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır." dedi.

"ADİL BİR DÜNYANIN İNŞASI İÇİN GÜÇLÜ İRADE"

Bakan Gürlek, Gazzeli sivillerin yaşam hakkını hedef alan saldırılar karşısında, sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için kararlı mücadelelerin devam ettiğini ifade etti. Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda savunmaya; zulmün karşısında Filistinlilerin yanında durmaya ve daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

