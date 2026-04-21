Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: "2 adet delil bulunuyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir canlı yayın programında Gülistan Doku, Rojin Karabaş gibi faili meçhul olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında özel bir ekip kurulduğunu belirten Bakan Gürlek, "Ceset yoksa cinayet yoktur' diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var. 2 delil var" dedi.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 22:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, başta Gülistan Doku soruşturması olmak üzere Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları ve faili meçhul olaylarla ilgili kurulan özel birime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "TOPLUMU YARALAYAN OLAYLAR" Toplumu yaralayan bazı olayların ve simge isimlerin olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gülistan Doku, Rojin Kabaş bunların başında gelmekte. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Yeni delil var. Başsavcımız 2025 yılında hareketlenme olduğunu söyledi. 2025 yılında ihbar geliyor. Gizli tanık dinleniyor. Yeni delil var."

"DELİLLER TANIĞIN İFADELERİYLE ÖRTÜŞÜYOR" Gülistan Doku dosyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, tanığın ifadelerini şöyle açıkladı: "Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var. Kırmızı bülten çıkardık Umut Altaş'la birlikte. Abisini ve avukatına beyanlarda bulundu. Ama bizzat beyanlarda bulunması lazım."