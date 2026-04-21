Bakan Kurum: “Ülkeler taahhütlerini yerine getirmeli”

Bakan Kurum: “Ülkeler taahhütlerini yerine getirmeli”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşma gerçekleştiren Kurum, “Ülkeler bugüne kadar vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmeli” dedi.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 19:28

Bakan Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de 17. Petersberg İklim Diyaloğu kapsamında Almanya Çevre, İklimi Koruma, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlık vizyonunu burada paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Birçok krizin yaşandığı bir dönemde bir araya gidiyoruz. Bugün dünyanın birçok noktasında maalesef istemediğimiz krizler yaşanıyor. Bu krizler aslında yaptığımız işin önemini bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte kolektif eyleme geçmeye duyulan ihtiyacın devam ettiğinin net şekilde görüldüğünü ifade eden Kurum, "Fosil yakıtların enerji arz güvenliğini garanti etmediğini kanıtlıyoruz. Bu da çok önemli. Biz biliyoruz ki yalnızca fosil yakıtlara bağlı olmak, dalgalanma, güvensizlik ve iklim çöküşüne doğru aslında yürümek demektir." diye konuştu. Bakan Kurum, alternatif kaynaklara yatırım yapılması gerektiğine işaret ederek, "En önemli alternatif yatırım kaynağı yenilenebilir enerjiler. Ve bu anlamda ortaya koyacağımız çeşitlilik, istikrar, direnç ve temiz kalkınma anlamına geliyor. Yani burada gösterdiğimiz irade aslında geleceğimiz adına çok çok önemli." ifadelerini kullandı. Berlin'de dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin temsilcilerinin bir araya geldiğini ve sürece katıldığını toplantıda bir kez daha görüldüğünü aktaran Kurum, "Birçok ülkenin hala bu noktada ortak çözümler aradığını, bu iradeyi ortaya koyduğunu da aslında görmüş olduk. Tabii şunu net şekilde gözlemliyoruz: Çok taraflılık zayıflamış olabilir ama asla bitmiş değildir." yorumunu yaptı.

"ÜLKELER BUGÜNE KADAR VERMİŞ OLDUKLARI TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Bakan Kurum, ülkelerin COP'un gerekliliklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, "Ülkeler bugüne kadar vermiş oldukları taahhütlerini yerine getirmeli. Yani birçok COP toplantısı yapıldı. Birçok toplantısında onlarca karar alındı. Artık karar almanın bittiği, sözün bittiği, eyleme geçilmesi gerektiğini de net bir şekilde düşünüyoruz." görüşünü paylaştı. Kurum, bu anlamda ülkelerin planlarını sunmalarını ve ilerlemelerini de şeffaf bir şekilde raporlamalarını beklediklerini, bunun COP31'in bütünlüğü ve devamlılığı için önemli olduğunu kaydetti. Süreci somut uygulamalarla geliştirmek ve netice almak istediklerinin altını çizen Kurum, "Normları beslemek için uzlaşma, uygulamayı yürütmek için ise koalisyonlar kuracağız." dedi. Bakan Kurum, müzakereler konusunda Avustralya ile güçlü bir işbirliği içinde olduklarını anlatarak, "Bu işbirliği de aslında Paris Antlaşması'nın ruhuna uygun, tüm ülkelerin içinde olduğu, herkesin özgür bir şekilde kendini ifade edebildiği ve geride kimsenin bırakılmadığı bir bakışla, anlayışla gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu. Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nın Avustralya ile mücadele edeceğini anımsatan Kurum, "Bu yıl Avustralya ile rekabet etmeyi beklediğimiz tek platform Dünya Kupası grup aşaması olacak." diye konuştu. Buradaki rekabetin çetin geçeceğini belirten Kurum, "Ancak maç bittiğinde de COP31 için ortak vizyonumuzu, ortak irademizi yeniden çalışmaya devam edeceğiz. Ve o güçlü birlikteliği daha da artıracağız. İşin sonunda dostluk kazanacak." ifadelerini kullandı.