Çocuğunuz için önce siz cep telefonu kullanmayın

TBMM bünyesinde kurulan İnternet Kullanımının Çocuklar, Gençler ve Aileler Üzerindeki Etkilerini Araştırma Komisyonu'nun uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan raporda ailelere öneriler sıralandı.Buna göre 0-3 yaş aralığındaki çocuklar; telefon, tablet veya bilgisayara kesinlikle maruz bırakılmamalı.Zorunlu haller dışında, 12 yaşından küçük çocukların şahsi bir teknolojik cihaza sahip olmasından kaçınılmalı.Kendi telefonundan başını kaldırmayan ebeveynlerin çocuklarına koyduğu yasaklar etkisiz kalır.