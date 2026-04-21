TSG veri ağına darbe: 8’i çocuk 11 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kasmasında, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği TSG adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 12 adreste olmak üzere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 8'i SÇS olan 12 şüpheli gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 8'i SÇS olan 11 şüpheli 'Siber Güvenlik Yasasına muhalefet', 'Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilip Yayılması' , 'Bilişim Sistemini Engelleme' ve 'Verileri Bozma Yok Etme' suçlarından tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam edilmektedir.