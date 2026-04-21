Meclis’te 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 105. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Meclis bahçesinde düzenlenen 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi' etkinliği, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te hafta boyunca özel etkinlikler düzenleniyor.

TBMM bahçesinde kurulan etkinlik alanında çocuklar, çok sayıda tematik stant ve atölyede aktif olarak yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TRT, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlar tarafından kurulan stantlarda çocuklar takı tasarlıyor, bilimsel deneyler yapıyor, gök biliminden tarıma kadar bilgi ediniyor.

TEKNOLOJİLERLE BULUŞUYORLAR

Katılımcı minikler, tiyatro ve sihirbazlık gösterileri ile gün boyunca şenlik havasını doyasıya yaşıyor. Etkinlikte özellikle teknolojik uygulamalara çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Mini robot araba yarışları, interaktif tiyatro gösterileri ve dijital sanat uygulamaları, teknolojiyi eğlenceli bir öğrenme aracı olarak çocuklarla buluşturuyor.

Spor aktiviteleri de şenlikte önemli bir yer tutuyor. Okçuluk, masa tenisi gibi fiziksel etkinliklerle çocuklar, enerjilerini atarken takım çalışması ve spor bilinci kazanıyor. Faaliyetler, çocukların hem eğlenmesini hem de sağlıklı hareket etmelerini sağlıyor. Etkinlikler 24 Nisan'a kadar sürecek, çocuklar Meclis'te bayramlarını gönüllerince kutlayacak.