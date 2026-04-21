Okul güvenliğinden taviz yok

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan şunları kaydetti:

86 MİLYONU ETKİLEDİ: Siverek'teki saldırıda yaralan 19 kardeşimizden 14'ü taburcu edildi; 2 öğretmen ile 3 öğrencimizin tedavisi sürüyor. Kahramanmaraş'taki olayda ise 9 vefatımız, 21 yaralımız vardı. 15'i taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor. Saldırılar sadece Kahramanmaraş'ı, sadece Siverek'i değil, 86 milyonun tamamını etkiledi, milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu.

BABA TUTUKLANDI: Saldırıların dijital ayak izleri takip edilerek, kimlerle irtibat halinde oldukları, nelerden etkilendikleri kısa sürede ortaya çıkartıldı. Siverek'teki saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklanırken, Maraş'taki saldırganın kullandığı silahların sahibi olan babası tutuklandı. Cumhurbaşkanı olarak süreci bizzat ve yakinen takip ettim; takip etmeyi sürdüreceğim.

YABANCI OLDUĞUMUZ BİR DURUM: Her nimetin maalesef bir yan tesiri oluyor. İnternetin, teknolojinin, dünyayla bütünleşmenin yan tesirleri de kimi zaman kendini böyle gösterebiliyor. ABD'de gerçekleştirilenler başta olmak üzere, dünyadaki benzer saldırılara baktığımızda, faillerin amaçlarından birinin toplumu "terörize etmek" olduğunu görüyoruz.

NİYET OKUYUCULUĞU: Daha olay anlaşılmadan hükümetimize karşı bir kampanya başlatılmasının hangi haklı gerekçesi olabilir? Daha, vahşice öldürülen yavrularımızın cenazesi bile kalkmadan, "Olayı 14 yaşındaki çocuğa yıkacaklar" diyerek niyet okuyuculuğuna girişmek, hangi vicdana, hangi ahlaka sığar?

ASLA TEK BOYUTLU DEĞİLDİR: Önümüzde, okulların adeta "kışlaya ve karakola çevrilmesi" vâri pedagojik açıdan problemli, okulların asli karakterine zarar verecek, tekil bir adımla çözülemeyecek kadar çok katmanlı bir sınama bulunuyor.

EN KÜÇÜK TAVİZ YOK: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür-görünmez varlığımızı yapay zekadan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz.

AİLE KİŞİNİN İLK OKULUDUR: Aile kültürün, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı; ahlakın, şefkatin, diğer canlılara merhamet ve empatiyle yaklaşmanın öğretildiği ilk mekteptir.

DESTEK VE DANIŞMA HATTI: Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında, velilerimize yönelik "destek ve danışma hattını" kısa süre içinde devreye alacağız. Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize "Kriz Yönetimi ve Sınıf İçi Müdahale" eğitimleri vereceğiz.

YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU: Küresel bir despotizme dönüşen LGBT akımlarıyla mücadelemiz, en acımasız eleştirilere maruz kaldığımız konulardan biri oldu. Biz bu musibetin önünü kesmeye çalıştıkça, birileri de ellerine geçirdikleri her fırsatı cinsiyetsizleştirme akımlarının önünü açmak için kullandı.

KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ: Gençlerimizin ruh ve beden sağlığı söz konusu olduğunda, kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız. Bu konuda, en büyük görev medyaya düşüyor.

EKRANDA ŞİDDET VE YOZLAŞMA: Şehit Ayla öğretmenimiz gibi güzel insanımız, bu milletin mayasında ne olduğu bizlere hatırlatıyor. RTÜK başta olmak üzere, özellikle "ekranda şiddet ve yozlaşma" meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız.

ATEŞLİ SİLAHLAR MESELESİ: Mevcut yapılanlara ek olarak, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine, özellikle silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız. "Silah sahipliğinin" sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız.



TIPKI TERÖR GİBİ



BU tarz caniler, sadece masumların kanını dökmeyi değil; bunu yaparak, tıpkı terör örgütleri gibi toplumda infial uyandırmayı, endişe, tedirginlik, korku ve huzursuzluk oluşturmayı da hedefliyorlar. Bu süreçte kimi medya organlarımız, kimi siyasetçilerimiz, kimi örgütlerimiz, pedagojik açıdan sorunlu beyanatları ve yayın çizgileriyle, bilerek veya bilmeden, saldırganların amacına hizmet etmiş, faillerin ekmeğine adeta yağ sürmüşlerdir.

DÜNYA ARTIK ESKİ DÜNYA DEĞİL: Dünya artık eski dünya değil... Özellikle bazı dijital paylaşım uygulamalarının çocuklarımızın zihinlerini iğfal ettiği; sosyal medya platformlarının amiyane tabirle "kanalizasyona dönüştüğü" bir dönemi yaşıyoruz.

POPÜLER KÜLTÜRÜN ETKİSİ: Şiddetin tırmanmasında bir diğer etken; çocuklar üzerinde olumsuz etki uyandıran diziler, filmler, haber sunumları ve popüler kültür ürünleridir. Özellikle suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf, hatta "saygın bir kişi" olarak gösterilmesi, gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor.





NEDİR BU ACELENİZ?



Milletçe yüreğimiz yanıyor, fakat üzülerek gördük ki, ana muhalefetin kimi aktörlerinin aklına ilk ramazan etkinliklerini eleştirmek geliyor; sanki böyle bir fırsatı kolluyormuş gibi, sorumsuzca açıklamalar yapmak geliyor. Nedir bu telaşınız? Nedir bu aceleniz? Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek, öğrencilerimiz arasında korku ve endişe yaymak, en hafif tabiriyle, sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur.



16 MADDELİK ÇÖZÜM REÇETESİ

1- Silah sahipliğini sınırlandırarak, silahı çocukların ele geçirmesi halinde cezaları artıracağız.

2- Siber devriyeye ağırlık vereceğiz, siber birimleri güçlendireceğiz 3- Şiddet olayı gerçekleşmeden sistematik müdahale yapısı kuracağız.

4- Vaka bazlı analizlere dayalı politika seti belirleyeceğiz.

5- İnternetin karanlık dehlizlerinde varlığımızı yapay zekayla güçlendireceğiz.

6- Okul-kolluk işbirliğinin artırılacak, yeni çalışma modelleri geliştirilecek.

7- Okul-aile-rehberlik hattının daha etkili şekilde kullanılması konusunda ilave adımlar atacağız.

8- Veli Randevu Sistemini daha etkin hale getireceğiz.

9- Dijital bağımlılıkla mücadelede "destek ve danışma hattını" devreye alacağız.

10- Öğretmen ve okul yöneticilerine "Kriz Yönetimi ve Sınıf İçi Müdahale" eğitimleri vereceğiz.

11- Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik çalışmalarını yaygınlaştıracağız.

12- Rehberlik Uyarı Sistemi çalışmalarını daha hassas hale getireceğiz.

13- 15 yaş-altı çocuklara sosyal ağı kullanımını sınırlayan düzenleme önemli bir boşluğu dolduracak.

14- Sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğü getireceğiz.

15- Verileri birleştirecek, erken uyarı mekanizmalarını güçlendireceğiz.

16- Aile destek mekanizmalarını güçlendirerek dijital içerik takibinin daha sıkı yapılmasını temin edeceğiz.