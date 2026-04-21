Oteldeki ilaçlamadan zehirlenerek hayatlarını kaybetmişlerdi: Böcek ailesi davası başlıyor

Almanya'dan turistik amaçla İstanbul'a gelerek otelde yapılan böcek ilaçlaması sonucu hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan çocuklar Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra, 14 Kasım günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek ise 17 Kasım'da hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ailenin otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenmeye nedeniyle hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

ÖLÜMDEN SORUMLU TUTULANLAR TUTUKLANDI

Ailenin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada otel yetkilisi Hakan Oğlak, otel çalışanı Muhammad Moeen Ud In Chıshtı, ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, İlaçlama şirketinin sahibin oğlu Serkan Kışı ve ilaçlama şirketi çalışanı Doğan Cağferoğlu tutuklanmıştı.

İSTENEN CEZALAR

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor. Rustemha Batyrov'un ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.