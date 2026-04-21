Özgür Özel'den skandal gaf: 'Hamas' rezaletinden sonra şimdi de Filistinli mazlumları görmezden geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in samimiyetsiz 'Filistin' tavrı ve Hamas'ı 'terör örgütü' olarak ilan edişi hafızalara kazınırken İstanbul Ataşehir'de düzenlediği mitingte yine skandal bir gafa imza attı. Katil İsrail'e karşı verdiği mücadele ve yürüttüğü diplomasi ile dünyada önce çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Filistin' politikasıyla hedef almaya kalkıştı, haddini aşan Özgür Özel skandal bir gafa imza attı.
Filistin'in hakkını savunan Hamas'a karşı 'terör örgütü' sözleri kamuoyunda tepki çeken Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın İsrail tarafından açıkça 'tehdit' edilmesini de görmezden gelerek, Netanyahu ile Erdoğan'ın 'dost' olduğu iddiasında bulundu.
Özgür Özel, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım" sözlerini kullanırken, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi. Özel, "71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü." dedi.
PEDRO SANCHEZ'IN YANINDA İKİ BÜKLÜM TAVIRLAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüler de kamuoyunda büyük dikkat çekmişti.
Özgür Özel'in Pedro Sanchez'in yanındaki iki büklüm tavırları CHP'liler tarafından bile tepkiyle karşılanmıştı.