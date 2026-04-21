  • Özgür Özel'den skandal gaf: 'Hamas' rezaletinden sonra şimdi de Filistinli mazlumları görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in samimiyetsiz 'Filistin' tavrı ve Hamas'ı 'terör örgütü' olarak ilan edişi hafızalara kazınırken İstanbul Ataşehir'de düzenlediği mitingte yine skandal bir gafa imza attı. Katil İsrail'e karşı verdiği mücadele ve yürüttüğü diplomasi ile dünyada önce çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Filistin' politikasıyla hedef almaya kalkıştı, haddini aşan Özgür Özel skandal bir gafa imza attı.

Filistin'in hakkını savunan Hamas'a karşı 'terör örgütü' sözleri kamuoyunda tepki çeken Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın İsrail tarafından açıkça 'tehdit' edilmesini de görmezden gelerek, Netanyahu ile Erdoğan'ın 'dost' olduğu iddiasında bulundu.

Özgür Özel, "Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya'daydım" sözlerini kullanırken, terör devletinin Gazze'de katlettiği bebekleri 'İsrailli' olarak niteledi. Özel, "71 bin tane İsrailli bebek öldü, kadın öldü." dedi.

PEDRO SANCHEZ'IN YANINDA İKİ BÜKLÜM TAVIRLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüler de kamuoyunda büyük dikkat çekmişti.

Özgür Özel'in Pedro Sanchez'in yanındaki iki büklüm tavırları CHP'liler tarafından bile tepkiyle karşılanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özgür Özel'in skandal tavırlarına tepki gösterdi.

AK PARTİLİ FARUK ACAR'DAN TEPKİ!

Faruk Acar şunları söyledi:

İspanya kapılarında, bekleme salonlarında "figüran" kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!

"DÜPEDÜZ ZİHNİYET FİYASKOSU"

Filistinli bebeklere "İsrailli" diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!

Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor.

