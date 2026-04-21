Özgür Özel’den skandal gaf: ’Hamas’ rezaletinden sonra şimdi de Filistinli mazlumları görmezden geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özgür Özel'in skandal tavırlarına tepki gösterdi.

AK PARTİLİ FARUK ACAR'DAN TEPKİ!

Faruk Acar şunları söyledi:

İspanya kapılarında, bekleme salonlarında "figüran" kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel!

"DÜPEDÜZ ZİHNİYET FİYASKOSU"

Filistinli bebeklere "İsrailli" diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor; ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor!

Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz… Şunu iyi bilin: Siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor.