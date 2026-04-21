Şiddet oyunları engellenecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, şiddet içeren içeriklere erişimi engellemek amacıyla VPN kısıtlaması dahil yeni önlemlerin sinyalini verdi. Yeni kanun teklifine göre, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya hizmeti verilemeyecek; 15-18 yaş arasına ise ayrıştırılmış, güvenli içerikler sunulacak. Usta, yetişkinlerin çocuklarla aynı oyun mecralarında bulunmaması gerektiğini ifade ederek, oyunların usulüne uygun derecelendirilmesinin zorunlu olacağını kaydetti. Güvenlik endişelerine de değinen Usta, yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılacağını ve bilgilerin asla üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını açıkladı.