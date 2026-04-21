Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı yuva

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının yeni yuvası oldu. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern tesis, hem kapasitesi hem de sunduğu hizmetlerle Türkiye'de örnek oluşturan modern hayvan bakım evlerinden biri. Erkilet Generalemir Mahallesi'nde kurulan tesis, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlandı.

'SEVGİYLE İNŞA ETTİK'

Modern barınma alanları, doğal yaşam sahaları ve kapsamlı sağlık birimleriyle donatılan merkezde; tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri profesyonel şekilde yürütülecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini belirterek, "Sevgiyle inşa ettik, sokak hayvanları için sıcak bir yuva kurduk. Hayırlı olsun" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, tesisin yalnızca Kayseri için değil, Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, belediyecilikte geleceği planlayan projelere öncelik verdiklerini ifade etti. Daha önce hayata geçirilen "Küçük Dostlar Ambulansı" ve "Kedi Kasabası" projelerini hatırlatan Çolakbayrakdar, yeni merkezin bu vizyonun en kapsamlı adımı olduğunu söyledi. Tesiste yer alan yaklaşık bin 500 metrekarelik doğal yaşam alanı sayesinde hayvanlar toprakla buluşarak özgürce hareket edebiliyor. Modern klinikler ve donanımlı veteriner hizmetleriyle desteklenen merkez, hayvanların hem fiziksel hem de psikolojik iyileşme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde planlandı.

270 CANA YUVA OLDU

Henüz resmi açılışı yapılmadan hizmet vermeye başlayan merkez, şu an yaklaşık 270 sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. İlerleyen günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan tesis, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme noktasında önemli bir rol üstlenecek. Kocasinan Belediyesi'nin bu projesi, "merhametin mimariye dönüşmüş hali" olarak değerlendirilirken, Kayseri'nin hayvan dostu şehirlerarasında öncü konumunu pekiştirmesi açısından da önemli rol oynayacak.