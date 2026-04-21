Son dakika | Ataşehir Belediyesi’ne operasyonda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin; Ataşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin gözaltı süreleri doldu.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya, ilgili birim amirleri ve bazı personeller ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

"Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve İhaleye Fesat Karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı saptanmıştı. 45 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.