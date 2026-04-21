Vekâletle kurban bedeli belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini yurtiçinde 18 bin TL, yurtdışında ise 7 bin TL olarak açıkladı. 1993'ten beri süregelen organizasyon kapsamında bu yıl 84 ülkede ve 420 bölgede faaliyet gösterilecek. Arpaguş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını teessürle andı, kurbanın bir sadakat ve takva nişanesi olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, müftülükler ve bankalar aracılığıyla bağış yapabilecek; vekalet kabulleri 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.