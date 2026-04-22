81 İldeki 314 STK’dan Bakan Tekin’e destek

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan saldırıların ardından Türkiye genelinde 81 ilden 314 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yayımladı. Ulusal ve yerel STK'ların imzasını taşıyan metinde, saldırılar sert bir dille kınanırken, hayatını kaybeden öğrencilere rahmet, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi. Açıklamada, son dönemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkat çekildi. STK'lar, yaşanan olayların ardından bazı çevrelerin Bakan Tekin'i hedef alan söylemler geliştirdiğini belirterek, bunun "ideolojik bir yönlendirme" olduğunu savundu.

DEĞERLER HEDEF ALINIYOR

STK temsilcileri, açıklamalarında eğitimde değerler vurgusunun hedef alındığını öne sürdü. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarda adalet, merhamet ve dayanışma gibi kavramların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen metinde, bu yaklaşımın zayıflatılmaya çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, şiddet olaylarının kaynağına ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

1-Bir katili İslam ile ilişkilendirmek cinayeti dine yüklemektir. Bu hem akla hem ilme hem de vicdana aykırıdır. Saldırganların zihin dünyası, Ramazan sofrasıyla değil; sosyal medyanın karanlık köşelerinde beslenen şiddet ideolojisiyle şekillenmiştir.

2-Anadolu insanını ekseriyetiyle Müslümandır. Bu milletin çocuklarına ait okullarda Ramazan'ın yaşatılması; bir zorunluluk değil, bu milletin özgür tercihinin tescilidir. Maarif'in kalbinde rahmeti, merhameti ve dayanışmayı muhtaç gönüllere ulaştırmak insanımızın en büyük talebidir. Nitekim öyle de olmuştur.

3-Sayın Bakan Yusuf Tekin bu milletin değerlerine sahip çıkan, eğitimde milli kimliği ve manevi mirası yeniden inşa etmeye çalışan inançlı bir devlet adamıdır. Onun üzerinden yürütülen saldırı, sadece bakana değil; temsil ettiği 85 milyonluk millete yapılmış bir saldırıdır. 4-Şiddet, dinden değil; dinsizlikten, maneviyat boşluğundan, aile çözülmesinden, ekransız büyütülemeyen nesillerin savunmasızlığından beslenmektedir. Çözüm, okullardaki manevi değerleri ve Ramazan etkinliklerini kaldırmak değil; ahlaki zemini güçlendirmek, aile bağlarını sağlamlaştırmak ve gençliğimizi dijital oyunlar ve sosyal medya şiddet kültürünün pençesinden kurtarmaktır.

5-Bu fırsatçı siyasi istismarı yapanları; matem tutması gereken bir günde kalem bileylemeyi tercih edenleri vicdanları, milletimiz ve tarih önünde hesap vermeye davet ediyoruz.

SORUMLULUK DOĞRU TANIMLANMALI

Metinde, bireysel suçların toplumsal değerler üzerinden genellenmemesi gerektiği vurgulanarak, "Bir kişinin işlediği suçun bir inanca ya da toplumsal kesime mal edilmesi hem bilimsel hem de toplumsal açıdan sakıncalıdır" ifadelerine yer verildi. STK'lar, eğitim politikaları üzerinden yürütülen tartışmaların sağduyu ile ele alınması gerektiğini belirterek, toplumsal hassasiyetlerin istismar edilmemesi çağrısında bulundu.

TALEPLER DE SIRALANDI

Ortak açıklamada yetkili kurumlara yönelik çağrılar da yer aldı:

-Okul güvenliğinin hem fiziksel hem psikolojik boyutuyla güçlendirilmesi

-Şiddet içerikli dijital platformlara karşı daha etkin önlemler alınması

-Aile yapısını destekleyen sosyal politikaların yaygınlaştırılması

-Çocukların zararlı içeriklerden korunmasına yönelik denetimlerin artırılması