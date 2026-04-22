AK Parti İl Başkanlığı’ndan Mahalle Hamiliği modeli
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Hamileri Koordinasyon Toplantısı'nda, teşkilat çalışmalarının mahalle ölçeğinde daha etkin yürütülmesi, Mahalle Hamiliği modelinin yaygınlaştırılması ve sahadaki teşkilat kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı. İl Başkanı Abdullah Özdemir, partiyi bugünlere taşıyan kadroların büyük fedakârlık ve kazanımlar elde ettiğini belirterek, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle yol yürüyen güçlü bir teşkilat hareketi olduğunu ifade etti. Mahalle Hamiliği modeliyle, mahalle teşkilatlarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.