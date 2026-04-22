Ataşehir’deki rüşvet soruşturmasında müteahhit itirafçı oldu: Başkan pound seviyor dediler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, 18 Nisan'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 45 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi ve 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken, rüşvet verdiği belirlenen müteahhit Hümeyra Ökcün itirafçı olmak istediğini ifade ederek 2024-2026 yılları arasında yaptığı ödemeleri savcılıkla paylaştı.

VERMEZSEN, ÇALIŞAMAZSIN

Ökcün, ifadesinde sürecin dönüm noktasının Onursal Adıgüzel ile yaptığı kritik görüşme olduğunu belirtti. İskân verilmemesi üzerine "İstediğiniz tüm paraları verdim, iskânımı vermiyorsunuz" diyerek tepki gösterdiğini, buna karşılık Adıgüzel'in önce kamulaştırma gerekçesi sunduğunu, ardından ise "Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın" sözleriyle kendisine baskı kurduğunu öne sürdü. Bu görüşmenin ardından sürecin daha sert ve sistematik bir hal aldığını dile getirdi.

2021 yılında başlayan ve 130 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle ilgili, 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istediğinde belediyenin yönlendirdiği mimar aracılığıyla kendisinden 2 milyon dolar talep edildiğini söyledi. Bu talebin mimar Erhan Çelebi üzerinden iletildiğini, "Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın" denilerek baskı uygulandığını ve yaklaşık 6 ay direndikten sonra ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ökcün, bu ödemelerin Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ile bağlantılı kişilere ulaştırıldığını iddia etti. Müteahhit, 8 Kasım 2024 ile 8 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin euro ve 150 bin pound ödeme yaptığını, bunun yaklaşık 190 milyon liraya karşılık geldiğini ve tüm ödemelerin elden teslim edilerek kayıt altına alındığını belirtti. Ayrıca harçlar ve diğer kalemlerle birlikte mali yükün yaklaşık 10 milyon dolara ulaştığını da ekledi.

Ökcün, belediye zabıtasının beton santralini kapatmaya çalıştığını ve bu baskıların ödeme yapılmadığı dönemlerde yoğunlaştığını anlattı. Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız'ın şantiyeye gelerek bir aşamada geri adım attığını, taleplerin sistematik biçimde sürdüğünü ifade etti.

STERLİNLE İSTEDİLER

Ayrıca Bodrum'da teknesinde Birkan Birol Yıldız ve eşini ağırladığını, burada kendisine yönelik küçümseyici ifadeler kullanıldığını söyledi.

İskân sürecinde kendisine 265 milyon TL harç çıkarıldığını, bu tutarın meclis kararıyla yasallaştırıldığının bildirildiğini belirten Ökcün, ödediği 70 milyon TL'ye rağmen iskân alamayınca parayı geri talep ettiğini ifade etti. Ödemelerin bir kısmının "Başkan pound seviyor" denilerek İngiliz sterlini olarak istendiğini, ayrıca yüz binlerce liralık market hediye kartları ile iPhone ve iPad gibi ürünlerin not kâğıtlarıyla talep edilip teslim edildiğini öne sürdü.



İFADE İÇİN TEHDİT EDİLDİM

İfadesinin sonunda dikkat çeken bir açıklama yapan Ökcün, süreç sonrası tehdit edildiğini, ifadesini değiştirmesi için baskı gördüğünü ve hem kendisinin hem ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini beyan etti. Şüphelinin avukatları ise müvekkillerinin soruşturmanın aydınlatılması için tüm bilgi ve belgeleri sunduğunu ve asıl mağdurun müteahhit olduğunu savundu.