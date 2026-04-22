“Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında mütalaa: 3 Sanığa tahliye talebi

'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın da yer aldığı bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

MÜTALAADA 3 SANIK İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci ve Beşiktaş Belediyesi personeli Gülşah Ocak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklulukla geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini isteyen savcı, Rıza Akpolat, Kadir Aydar, Utku Caner Çaykara ve Oya Tekin'in aralarında bulunduğu 14 sanığın kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu ile üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.