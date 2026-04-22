‘Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürecek’
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Açılışta konuşan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklandığı üzere proaktif ve çok boyutlu bir mücadeleyi orta ve uzun vadeli olarak da kararlılıkla hayata geçireceğiz. Amacımız benzer acıların bir daha yaşanmaması için riskleri henüz erken aşamada tespit edip önlemektir. 14-15 Nisan'da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin altında yatan çok yönlü nedenleri de çok katmanlı bir yaklaşımla kurulda değerlendirecek, risklerin erken aşamada önlenmesi için proaktif ve bütüncül olarak sistemsel tedbirleri ele alacağız. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Lise Öğrencilerine Yönelik Bağımlılık ve Şiddet Araştırması' bulgularını değerlendirerek, ihtiyaca odaklı, bilimsel temelli ve yenilikçi politika önerilerini ele alacağız. Bağımlılıkla mücadelede kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız arasındaki güçlü işbirliği zemini ve ortak çalışma kültürü, mücadelemizin yapıtaşıdır" diye konuştu.