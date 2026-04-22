Bakan Gürlek Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisiyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığında Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile bir araya geldi. Bakan Gürlek, "İki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkiler çerçevesinde; adli iş birliği başta olmak üzere ortak çalışma alanlarımızı ve bölgemizde yaşanan son gelişmeleri konuştuk." açıklamasında bulundu.

"İŞ VE BİRLİĞİ HER ALANDA DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Gürlek, ülkeler arasındaki güçlü bağları ve iş birliğini her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceklerini söyleyerek "Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

