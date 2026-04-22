İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheliden 19'u tutuklanmıştı.
Tutuklanan isimler şu şekilde:
Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmişti.