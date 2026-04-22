Kalbindekini dile getirdi: Biz İsrail ile birlikteyiz

CHP'nin grup toplantısına Genel Başkan Özgür Özel'in gafı damga vurdu. İktidarı, ABD Başkanı Donald Trump'la aynı safta olmakla suçlamaya çalışırken dili sürçen Özel, "Herkes sevdiğiyle beraber. Onlar Avrupa'nın aşırı sağıyla, onları destekleyen Trump'la, Trump'ın desteklediği Netanyahu'yla aynı hattalar. Biz ise İsrail'le, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle, Pedro Sanchez'le, Brezilya'da Lula'yla, dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız ve birlikteyiz" dedi.

'SİYASİ ZAVALLILIK'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi siyasi zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a 'terör örgütü' diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da "Bu şuursuz ve serkeş anlayış, CHP'deki çapsızlığın en net vesikasıdır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özel'in önceki gün Ataşehir mitinginde de "Savaşta 71 bin İsrailli bebek öldü. Kadın öldü. Çocuk öldü" ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu. Daha önce de Hamas'ı 'terör örgütü' olarak da tanımlayan Özel, uzun süre sert eleştirilerin hedefi haline gelmişti.