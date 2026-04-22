Meclis'te 23 Nisan coşkusu! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 26 ülkeden gelen çocuğu Meclis Tören Salonu’nda kabul etti

Meclis'te 23 Nisan coşkusu! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 26 ülkeden gelen çocuğu Meclis Tören Salonu’nda kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 26 ülkeden gelen 52 çocuğu Meclis Tören Salonu'nda kabul etti.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 12:12

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen çocuklara Meclis Tören Salonu'nda hitap etti. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın birçok yerinde geleceğe dair ümitlerin yeniden yaşayabilmesi için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü dünyada savaşların, kıtlıkların, yoksullukların, özellikle sizin yaşlarınızdaki gençleri ve çocukları olumsuzluk etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık 234 milyon okul çağındaki çocuk, maalesef temel eğitim ihtiyaçlarından uzak kalmış bulunuyor.

"49 MİLYON ÇOCUK SAVAŞIN AĞIR ŞARTLARINDA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR" Yaklaşık 49 milyon çocuk, çatışma bölgelerinde savaşın ağır şartları içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Yine milyonlarca çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığı, bu çatışmalardan korunmak için büyüdüğü, yaşadığı ve oyun oynadığı, çevresinden uzaklaşmak ve başka yerlere gitmek zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Çatışmaların ve savaşların ortaya çıkardığı ağır tablo ise hepimizin yüreğini burkuyor. İçimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin'de son 3 yılda 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Bundan dolayı da insanlık tarihi boyunca çocuklar açısından zor bir dönemden geçildiğini hep beraber görüyoruz. Onun için Türkiye'nin 23 Nisan Bayramı'nın günümüzün bu çalkantılı ve çatışmalı şartları altında özellikle gelecek nesiller için önemli olduğunun altını çizmek isterim" dedi.