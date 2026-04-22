NATO’dan Türk paraşütçü askerlere övgü!
NATO, Türk paraşütçüleri için fotoğraflı bir övgü paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşımda, “"Türk paraşütçüleri için yükseklik bir sınır değil, özgürlüğün başladığı yerdir." İfadelerine yer verildi.
NATO, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından fotoğraflı bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Türk bayraklı CN-235 nakliye uçağından Türk paraşütçü askerlerin atladığı görülüyor. "Korku yerde kalır, cesaret gökyüzüne yükselir." ifadesi kullanılan paylaşımda, "Türk paraşütçüleri için yükseklik bir sınır değil, özgürlüğün başladığı yerdir." mesajı verildi.