Rize'de açık alana çöp döken Fındıklı Belediyesi'ne 2,3 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, açık alana çöp döken Rize Fındıklı Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL ceza uyguladı. Belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Belediyesi'nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Ekiplerin takip ve denetimlerinde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi. Vahşi depolama yaptığı belirlenen Fındıklı Belediyesi'ne Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca devam eden çevre kirliliği sebebiyle de belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.