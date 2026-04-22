Seçim diye tutturanların derdi millet değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli şunları söyledi:

GENÇLİK TEST İLE TOST ARASINA SIKIŞMAMALI: Şanlıurfa'da ve akabinde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemez. Vahim gelişmeler vicdanlarda derin yarıklar açtı. Sürecin tüm sebepleri, sonuçları ve arka plandaki gelişmelerle birlikte ele alınması zaruri. Eğitim, doğrudan doğruya millî beka meselesi. Türk gençliği test ile tost arasına sıkışmış, beş şık arasına hayallerini sığdırmak zorunda kalmış, sınavdan sınava koşup puan biriktiren, sertifika kovalarken hayatı kaçıran gençlik olmamalı.

HABERLEŞME ALANINDAN ÇIKTILAR: Evlatlarımız, geleceğimiz dijital kuşatma altında. Karşımızdaki tehlike sadece ekran bağımlılığı değil, aynı zamanda kötülüğü çoğaltan, şiddeti özendiren, suçu meşrulaştıran, acıyı istismar eden, çocuklarımızın tertemiz vicdanını hedef alan dijital bozgunculuk iklimi. Çözüm, yalnızca okul kapısında bekleyecek güvenlik görevlisinin varlığı, kameralar değil. Meselenin üzerini örtenlerden değil kökünü kazıyanlardan olacağız. Aileyi tahkim etmeden, mektepleri terbiye ve şahsiyet inşa eden asli mevkiine yeniden kavuşturmadan, rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarını kuvvetlendirmeden bize rahat yok.

MUHALEFETİN AYAK OYUNLARI: Ara veya erken seçim teraneleriyle suları bulandırmak, milletimizin iradesine gölge düşürmeye çalışmak, sandık hesaplarıyla gündemi karıştırmak küçük ihtirasların aklı felce uğratmasından başka bir şey değil. Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunları.

SEÇİM OYUNCAK DEĞİL: Seçim, siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değil. Seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşuyor. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp ölçüyü kaçıranların Türkiye'nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayret. Sandığın ne zaman konuşacağı belli, onun hükmü vakti geldiğinde tecelli edecek. Ara formüllere, dolambaçlı yollara, keyfi oyunlara mahal verilmeyecek. Türkiye'nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE CAN EMNİYETİ: Cumhur İttifakı, terörden arınmış, iç ve dış kuşatmaları yarmış, ekonomik darboğazdan kurtulmuş, lider ülke Türkiye'nin sigortası. Terörsüz Türkiye süreci evlatlarımızın can emniyeti, sınırlarımızın dokunulmazlığı, iç cephemizin sağlamlığı, milli birliğimizin muhafazası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki kanlı ve karanlık engel ile emellerin bütünüyle tasfiyesi demek.